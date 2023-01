Gobierno asumirá deuda que Odebrecht tiene con los bancos

Son $1,25 billones por la liquidación de la sociedad que construía la Ruta del Sol 2. Lo paradójico, es que Odebrecht todavía puede contratar con el Estado.

El gobierno nacional anunció que asumirá el pago de 1,2 billones de pesos de la deuda total a los bancos que tiene el consorcio Ruta del Sol 2 cuyo controlante es la sociedad Odebrecht.

“Nosotros lo que estamos buscando no es pagar la integralidad del crédito con los intereses sino sólo pagar el capital, que es cerca de 1,25 billones de pesos y lograr un descuento sustancial en los intereses”, explicó el viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez.

Esto para el exsuperintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo es una barbaridad, debido a que están pagando un monto que aún no está determinado por un juez.

“Que el Estado asuma antes de ese laudo arbitral la posición de Odebrecht, es decir pague por Odebrecht, que los bancos reciban antes la plata, pues es una completa barbaridad”, dice Robledo.

Además esta misma sociedad, encargada del tramo dos del proyecto Ruta del Sol, entra en liquidación forzada por lo que debe entregar todos sus activos para poder pagar sus deudas.

Para la superintendente de Transporte, Carmen Valderrama, “es necesario consolidar todo el patrimonio que tiene la sociedad, todos sus activos, todos sus pasivos y con ellos un liquidador, nombrado por la Superintendencia de Sociedades, será quien disponga cómo deberán pagarse esos créditos”.

Paradójicamente, Odebrecht no tiene ninguna sanción en firme y está habilitada para seguir contratando con el Estado.

“La ANI en su momento empezó el trámite de caducidad y la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la terminación anticipada del contrato. Si se hubiera hecho, si se hubiera permitido la caducidad se hubiera dado la multa”, indica Manuel Gutiérrez, viceministro de Infraestructura.

A lo que el exsuperintendente que tomó esa decisión replica que era imposible dar una caducidad a un contrato.

“El viceministro es un mentiroso, le está mintiendo al país. No existía en la ANI ningún procedimiento para caducar el contrato por una sencilla razón y es que la ley no lo permite si es por coimas”, dice el exsuperitendente Robledo.

El tramo dos de la Ruta del Sol está avanzado solo en un 50%, y se espera que sea totalmente transitable dentro de 6 años, con una inversión superior a los 4 billones de pesos, contratados con un nuevo proceso de licitación.

