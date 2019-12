Gobierno busca que Comisarías de Familia funcionen las 24 horas del día

Trabaja en un proyecto que, además, les brinde a las víctimas de violencia intrafamiliar un refugio cuando vayan a este sitio para denunciar a sus agresores.

“Tiene que ser un servicio 24/7, permanente, porque no hay horario para la violencia y no es posible que una mujer violentada o un niño, una niña adolescente, no tenga adónde acudir”, dijo Juanita Lopez Patrón, viceministra de Justicia, al hablar de los ajustes que se pretenden hacer en las Comisarías de Familia.

Y es que en cuanto atención a la mujer se evidenció que en el 80% de los feminicidios, muchas mujeres buscaron ayuda de la justicia sin haber encontrado una verdadera respuesta.

“Cuando una mujer acude a una Comisaría de Familia porque está siendo agredida en su casa, no hay unas medidas efectivas que permitan evitar que eso vuelva a pasar”, lamentó la viceministra.

Carlos Alfonso Murillo, comisario de familia de Teusaquillo, añadió que hay algunas de estas entidades, que se encuentran en “provincia, de pueblos bastante alejados, en donde el comisario, primero, no cuenta con un mínimo equipo de trabajo; segundo, tiene que asumir enormes responsabilidades administrativas y eso hace que sea muy difícil el trabajo”.