Gobierno cedió al terrorismo: procurador critica cese unilateral de las FARC

“No es un ningún acto de buena voluntad, porque las cosas hay que verlas en perspectiva, como una película. El presidente frente a la ola terrorista, frente a la incapacidad del Estado para contrarrestarla manifestó que estaba dispuesto al desescalamiento si observaba gestos de buena voluntad”, señaló Ordoñez.

¿El gobierno cedió a qué?

Cedió a las FARC, cedió al terrorismo. No les quepa la menor duda que el gobierno lo va a aceptar a sabiendas de los riesgos.

¿Para qué negociar las circunstancias del cese bilateral?

Es indudablemente una derrota, el gobierno está aceptando la posibilidad de pactar un cese bilateral previo a las firmas a sabiendas de los riesgos que esto implica, ello comporta que las conversaciones se extienden, eso fortalece a las FARC.

Lo que la ciudadanía quiere es que se firme un acuerdo razonable sin impunidad, lo que FARC y el gobierno están haciendo es parar el terrorismo y lo que la sociedad quiere es terminar la guerra con la firma rápida de un acuerdo razonable sin impunidad.

El gobierno debería exigirles a las FARC que la suspensión unilateral se haga de forma inmediata. Es que no puede permitir el gobierno que haya 12 días más de muertes y de atentados y que si hay un acto más de terrorismo contra la sociedad civil se pare de la mesa.

Y poner una fecha límite del 31 de diciembre, como diría mi abuela, ‘mijito hay que amarrarse los pantalones’. La sociedad está harta con la retórica.

El presidente en su charla virtual le respondió una pregunta a la Procuraduría sobre las víctimas. ¿Lo dejó satisfecho la respuesta del gobierno?

Lo primero que debe haber frente a ese tema es que las FARC reconozca su condición de victimaria, que haya una verdad, no negociada; que haya justicia con penas privativas de la libertad y que haya reparación. El resto es retórica.

El gobierno va a terminar aceptando la Constituyente, cuando dicen que no es que sí. Vuelvo y repito, sufren de ‘sinoismo’.

¿Esas críticas podrían ir más allá de unas simples observaciones y pasar a un tema de investigación?

No. Yo no investigo al presidente. Mi obligación es advertir, mi función es un ‘advertidor’ profesional. Tengo una obligación frente a la sociedad. Una personería de la sociedad que estoy cumpliendo y que seguiré cumpliendo si me lo permiten.