Gobierno da último plazo al ELN para que defina si quiere negociar y exige liberar a secuestrados

“Tiene que tomar una decisión urgente”, aseguró Miguel Ceballos, alto comisionado de paz, tras el rapto de los tripulantes de un helicóptero en Hacarí.

En un mes, un consejo de seguridad encabezado por el presidente Iván Duque decidirá si el Ejército de Liberación Nacional es un grupo político.

"El ELN tiene que tomar una decisión ética y política urgente. Tiene que definir si realmente es un grupo que quiere dejar las armas y que quiere de verdad que las transformaciones sociales en Colombia se realicen sin violencia, hay que sacar la violencia de la política", advirtió Ceballos.

En ese sentido, el funcionario detalló que el Consejo de Seguridad Nacional evaluará el "carácter" de todos los grupos organizados, incluido el ELN, para ver si el Gobierno puede entablar con ellos negociaciones de paz o no.

"Estas conductas alejan cada vez más la posibilidad para que el Gobierno pueda sentarse con el grupo del ELN porque son conductas que, de ninguna manera, tienen relación con un conflicto que tenga inspiraciones en la rebelión e inspiraciones en el cambio político de un país", añadió.

El ELN inició en 2017 en Quito negociaciones de paz con el Gobierno colombiano que fueron trasladadas a La Habana.

Sin embargo, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha condicionado la continuidad de los diálogos a que esa guerrilla deje de secuestrar y libere a las personas que tiene en su poder.

"El ELN se aleja cada vez más de la posibilidad de un diálogo con el Gobierno nacional, pues el presidente ha sido muy claro en que si el ELN entrega todos los secuestrados y cesa sus acciones criminales podría haber una posibilidad de encuentro, pero con estas demostraciones el ELN se aleja cada vez más de una posible negociación", insistió el alto comisionado para la Paz.

Es por ello que Ceballos confirmó que la guerrilla derribó un helicóptero el pasado 11 de enero en una zona de la región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, y secuestró a sus tres tripulantes.

"La oficina del alto comisionado ha tenido información por parte de dos emisarios del ELN que han confirmado que el comunicado que se ha hecho público es de esa organización. Eso implica que no hay lugar a ninguna duda de la autoría por parte del ELN del secuestro de tres personas", dijo.

Según la compañía Aerocharter Andina S.A.S. (ACA), la aeronave de matrícula HK4327 "fue impactada a la altura del municipio de Hacarí, hecho que obligó al piloto de la aeronave a efectuar un aterrizaje de emergencia".

Las tres personas que ocupaban el aparato, identificadas como el capitán Julio Díaz, Carlos Quinceno y Maxwel Jojay, "fueron retenidas" en un paraje rural del corregimiento (pueblo) de San José del Tarra, que hace parte de Hacarí, en el departamento de Norte de Santander, precisó el grupo insurgente.

Frente a esta situación, Ceballos señaló que en total son 17 las personas que tiene secuestradas el ELN.

"Tenemos en total 17 personas que le seguimos insistiendo al ELN, como lo ha dicho claro el presidente Duque, deben ser entregadas todas, hay muchas de esas personas que fueron secuestradas desde el año 2002 y no conocemos su paradero", apostilló.

