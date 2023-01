Gobierno de Suecia premia a defensores de derechos humanos en Colombia

En medio del difícil panorama que afrontan los líderes sociales, se resaltó su trabajo con las comunidades.

Una de las galardonadas fue María Ligia Chaverra. Ella, a pesar de las amenazas, es líder de desplazados y huérfanos en Curvarado, Chocó.

“Desde 1999 hasta esta parte estoy en esta lucha y he resistido y no me siento cansada todavía”, dijo María Ligia con orgullo.

Ella, junto a otros ganadores, demandaron del Estado protección para los líderes y para el medio ambiente.

Vea, además:

Así fue el cara a cara del presidente Iván Duque con líderes sociales que claman protección