Gobierno declara emergencia nacional por presencia de hongo que ataca cultivos de banano y plátano

El fusarium raza 4 puede dejar improductivos los predios por más de tres décadas. En La Guajira se detectaron 175 hectáreas afectadas.

"Declararemos la emergencia nacional, a pesar que (solamente) se ha confirmado la presencia de la enfermedad en La Guajira, con el fin de agilizar los procesos de contención de la enfermedad", dijo Deyanira Barrero, gerente general del estatal Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

La declaratoria de emergencia nacional implica que las autoridades ponen en marcha un plan especial para evitar la propagación de la enfermedad.



El brote del Fusarium Raza 4 Tropical (Foct R4T) fue detectado a mediados de julio en una finca de ese departamento caribeño, pero el gobierno envió a Holanda unas muestras para confirmar el diagnóstico. La producción fue destruida entonces y el predio entró en cuarentena.

Desde la detección, las autoridades rastrearon 2.400 hectáreas de plantaciones y evidenciaron que solamente se vieron afectadas 175 hectáreas, aseguró la funcionaria.

"En el resto del país no se ha encontrado signos de la enfermedad", afirmó.

El Foct R4T marchita las plantas de banano y plátano, y puede contaminar los campos de cultivo por más de 30 años. El hongo, que puede ser introducido por los humanos en las plantaciones, ha devastado a la industria en países de Asia y África.

Barrero sostuvo que Colombia seguirá exportando porque la enfermedad, también conocida como "Mal de Panamá", afecta solamente a la planta y no a la fruta, por lo que no tiene riesgo para la salud humana.

"Tenemos tranquilidad con las exportaciones, porque los países que compran nuestros productos, como es el caso de Estados Unidos y la Unión Europea, no son productores de plátano y banano, por lo tanto, no hay riesgo sanitario para estos mercados", añadió.

Las autoridades sanitarias investigan si el hongo pudo ser introducido por trabajadores venidos desde Venezuela, donde según el gobierno no hay información sobre controles fitosanitarios en medio de la severa crisis que golpea a ese país.

"Con el apoyo del laboratorio de Holanda se están haciendo pruebas que nos permita indicar de dónde provino la enfermedad", agregó Barrero.

Sexto exportador mundial de banano en 2018 según el ministerio de Agricultura, Colombia exportó más de dos millones de toneladas de ese producto en 2018.

Unas 917.000 personas viven del cultivo de banano en la cuarta economía latinoamericana.