Gobierno declara zona de calamidad pública al municipio de Betulia, Santander

El presidente Juan Manuel Santos visitó este miércoles el municipio de Betulia, en el departamento de Santander, al que decretó zona de calamidad pública por ser el más afectado por el sismo de 6,6 grados en la escala de Richter que sacudió el martes a gran parte del país.

En su recorrido por la zona afectada el mandatario prometió el apoyo del Gobierno a las familias que perdieron sus viviendas por el temblor que dejó daños materiales en 17 departamentos y afectó a 37 municipios de Santander.

"Lo primero que vamos a hacer para lograr las ayudas y transferir los recursos es declarar la zona de calamidad pública", manifestó Santos, quien expresó su solidaridad a las familias damnificadas.

El jefe de Estado destacó que "afortunadamente no hubo muertos y no se han registrado desaparecidos" y dijo que "se registraron cinco heridos".

Según el mandatario, hasta el momento en el país se han reportado 400 estructuras afectadas entre edificios, casas y vías.

Reiteró que en Betulia se asignará ayuda humanitaria para las 162 familias damnificadas, consistente en alimentos, elementos de higiene personal, colchonetas, cobijas y kits de cocina.

De las viviendas afectadas en Betulia, 92 pueden son consideradas habitables y pueden ser restauradas mientras que unas 70 tendrán que ser construidas nuevamente.

"Aquí se han asignado 2.800 millones de pesos (unos 1,1 millones de dólares) para estas viviendas, con aportes que va a hacer también el departamento y el municipio", agregó.

Santos anunció que se dará un subsidio de arrendamiento a las familias que perdieron sus viviendas, mientras se hace la construcción o la reconstrucción, gestión que se hará a través del estatal Banco Agrario.

El jefe de Estado explicó que en Betulia también se reportan daños en el hospital, en dos sedes escolares, en el salón parroquial, así como grietas en la iglesia y algunos daños en la plaza de mercado.

Por su parte el gobernador de Santander, Richard Aguilar, informó que su despacho declaró calamidad pública también en el municipio de Rionegro, que también sufrió grandes daños.

"Tenemos 18 municipios con afectación, dos de ellos con una gran preocupación que son Betulia con 162 viviendas averiadas, 70 que ya no se pueden habitar, y 600 personas damnificadas, y en el municipio de Rionegro tenemos 30 viviendas que ya han colapsado", manifestó Aguilar a Blu Radio.

También sufrieron daños viviendas y otras construcciones en los municipios de Matanza, Suratá y Mesa de los Santos, entre otros, según las autoridades.

Di instrucciones a Gestión de Riesgo @UNGRD para que continúe con censo de damnificados y entrega de ayudas. #Temblor pic.twitter.com/ilxDRmPs6K — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) March 11, 2015