Gobierno descarta apagón, pero Contraloría insiste en que hay riesgo

Desde el Gobierno se ha descartado el apagón que ayudaría a ahorrar energía ante los problemas que se han generado por cuenta del fenómeno de El niño. No obstante, el grupo de expertos que monitorea permanentemente el sistema eléctrico del país, advierten que “es muy difícil saber el futuro”.

La Contraloría General también advierte de que el país está al borde del racionamiento y que las regiones más vulnerables son Antioquia, por la salida de la generadora hidráulica de Guatapé; y la Costa Caribe, por la salida de la segunda unidad de Zona Franca Celsia.



Aún no disminuye el consumo

La ola de calor ha hecho que regiones como la Costa Caribe aumenten el consume de energía en por lo menos el 5%, cuando el llamado es a disminuirlo en el mismo porcentaje por cada hogar en el país.

"Los colombianos no hemos entendido, ni queremos entender que tenemos que ahorrar energía", afirma la presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía, Acolgen. No derrochar el recurso en esta época es clave para impedir que se presente un racionamiento.

La Comisión de Regulación de Energía ofrece incentivos que se reflejan en las facturas a los consumidores que contribuyan con un menor gasto. Desconectar electrodomésticos que no se usan, no planchar, apagar las luces al salir de la casa y hasta utilizar el televisor con volumen bajo puede hacer la diferencia.