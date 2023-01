“Gobierno dice que aquí no está pasando nada y aquí está pasando todo”: campesinos del Catatumbo

Un hombre murió y dos personas resultaron heridas en un enfrentamiento entre el EPL y el ELN en San Calixto, en el quinto día de paro armado.

La primera víctima fatal fue identificada como Jesús David Julio Peña, quien pertenecía a una escuela de fútbol, informó José Luis Franco, personero del municipio donde las viviendas amanecieron pintadas con letreros alusivos al EPL.

Además, en las últimas horas fueron incinerados un carro y una moto en Tibú.



Incendian un carro y una moto en Tibú, Norte de Santander, al parecer, por no cumplir con el paro armado #NoticiasCaracol https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/nT3JyTmc5l — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 19, 2018