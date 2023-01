Gobierno dice que no dará “ni media moneda” del tesoro del Galeón San José como pago del rescate

La anterior propuesta consistía en pagar la extracción con parte del hallazgo, pero ahora el Estado asumirá los costos de la operación.

"Para el actual gobierno, esta fórmula de pago es inaceptable. Lo que está en el galeón San José puede tener gran valor económico, pero, antes que nada, todas y cada una de las piezas que se rescaten son de enorme e incomparable valor cultural e histórico para Colombia y para el mundo", dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en un acto en la ciudad de Cartagena.

Encargada oficial del rescate de la embarcación reclamada por España, Ramírez descartó así la fórmula puesta en marcha por la administración de Juan Manuel Santos para suplir los costos de la operación de extracción, que esa administración calculaba en unos 70 millones de dólares.

Santos inició un proceso de licitación para una alianza público-privada que se pagaría principalmente con las joyas y reliquias que se encuentren en los restos de la embarcación, siempre y cuando no hubieran sido declaradas patrimonio cultural de la nación, lo que por ley las hace propiedad exclusiva de Colombia.

Desde que asumió el poder en agosto de 2018, el presidente Iván Duque ha aplazado el proceso de contratación alegando que necesita la garantía legal de que todas las piezas que se recuperen permanezcan en el país como patrimonio de los colombianos.

Ramírez señaló este miércoles que continuarán con el proceso, pero bajo la premisa de que "ni una pieza de las que se extraigan pueda ser comercializada".

"Su riqueza histórica y cultural no tiene precio y el derecho de los colombianos a conocer, difundir y preservar este tesoro cultural no se negocia y no podemos feriarlo por los anticuarios del mundo", añadió.

La empresa internacional Maritime Archaeology Consultants Ltda (MAC) aparece como único proponente, según la vicepresidencia.

Sin comercializar

Ramírez también indicó que presentará un informe al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural para que reconozca al navío y sus tesoros como patrimonio cultural en su integridad.

"Con esta medida, ni una sola astilla, ni una sola vasija, ni una sola moneda, ni una sola piedra, nada de lo que está en la zona del naufragio, podrá ser comercializado", explicó.

La vicepresidenta aseguró que esta decisión fija una "política pública clara" sobre el patrimonio cultural sumergido en aguas colombianas, donde yacen más de 100 naufragios de la época colonial.

La Nave Capitana Galeón San José fue derribada por un cañonazo inglés durante la batalla de Barú en 1708, según las crónicas de la época que dan cuenta de su valioso cargamento: toneladas de oro y piedras preciosas.

El gobierno colombiano anunció su hallazgo en 2015, aunque la firma estadounidense Sea Search Armada alega haber identificado las coordenadas del naufragio en 1982.

Sin embargo, "se ha certificado que este hallazgo se encuentra en coordenadas diferentes y distantes de las denunciadas por Sea Search Armada", sostuvo Ramírez este miércoles.

Po su parte, el abogado de la firma estadounidense ha dicho que esperan recibir una "indemnización razonable" a cambio de renunciar a los derechos que les fueron reconocidos por la justicia.

Además, España reclama el cargamento como parte de su patrimonio porque el navío era de la Armada española.