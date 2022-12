Gobierno emitiría decreto para especificar cómo se utilizarán dineros de las FARC

El fiscal general se reunió con Rafael Pardo, ministro para posconflicto, y aseguró que con una parte se tratará a lisiados del conflicto armado.

“Me ha manifestado que el Gobierno ha tomado la decisión de acotar los fines de este fondo y que en lo que tiene que ver con recursos para algunos programas de los cuales pueden ser beneficiarios las FARC exclusivamente sería para programas de atención de lisiados del conflicto armado”, sostuvo Néstor Humberto Martínez.

Esta declaración tiene lugar tras la entrevista del fiscal general en Noticias Caracol donde alertaba sobre la posibilidad que dineros de las FARC terminaran financiando sus actividades en política.

“La esencia de este acuerdo de paz es que ellos están bienvenidos a la democracia y a hacer la política, pero en igualdad de condiciones. No podría ser que ellos lo hagan con el financiamiento del patrimonio ilegal del secuestro y el narcotráfico. Eso no se puede admitir por parte de la sociedad colombiana y no puede ser la lectura que se le pueda dar”, dijo el Martínez en la entrevista.

