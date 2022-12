Gobierno está de acuerdo con adopción por parte de parejas gay

Para la senadora Claudia López, la citante del debate Viviane Morales, se fundamentó en la fe y no en los derechos de los ciudadanos.

"Este muy importante debate sigue siendo sobre el estigma, sigue siendo un debate sobre la discriminación (…) doctora Viviane no somos ratones de laboratorio, somos ciudadanos”, señaló la senadora de Alianza Verde.

Pero para Morales, la fundamentalista es López. “Su fundamentalismo llega al fanatismo doctora Claudia, tergiversa mis argumentos y tergiversa mis razones”, dijo.

Pero este no fue el único enfrentamiento. La senadora López dijo que la Procuraduría prevarica, según ella, al amenazar a jueces y notarios para que no lleven a cabo uniones entre parejas del mismo sexo.

"Hoy que se sienten tan todo poderosos responderán, no tengan la menor duda, por semejante prevaricato".

El ministro de Salud, por su parte, dijo que no hay ningún impedimento científico para que las parejas del mismo sexo puedan adoptar.

“La conclusión inescapable es que el Gobierno está de acuerdo con la adopción de niños por parejas homosexuales”, certificó Alejandro Gaviria.

El Bienestar Familiar aseguró que acatará cualquier decisión que tome el Congreso o la justicia.