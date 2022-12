Gobierno insistirá en aumento de salario mínimo por acuerdo y no por decreto

El vicepresidente Garzón hizo un llamado a los empresarios y al presidente Juan Manuel Santos para que atienda la propuesta de las centrales obreras.

"Un incremento de 35 mil pesos mensuales para un trabajador, téngalo por seguro, no pone en peligro ni el desarrollo económico del país ni de las empresas", dijo.

El pasado lunes, trabajadores y empresarios no lograron llegar a un acuerdo porque los industriales aumentaron su propuesta del 3,8% al 4%, lo que representa 23.580 pesos y pondría el salario mínimo en 613.080, pero esta cifra no fue aceptada por los sindicatos.

Los empresarios, entre tanto, habían asegurado que no van a aceptar más reuniones, por su parte, los trabajadores indicaron que sí tienen ánimo de negociar.

Con información de @BluRadioCo .