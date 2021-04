Gobierno mueve hilos para tener un presidente del CNE “de bolsillo”, denuncia magistrado

Por cuenta de la elección de su nuevo presidente, la armonía se rompió entre los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Desde hace tres semanas circulan denuncias de una supuesta injerencia del gobierno y el registrador en estos asuntos.

Jorge Enrique Rozo dice tener las pruebas de que el registrador Alexander Vega y el gobierno le están metiendo la mano a la elección del nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral. Según él, una grosera intervención en la autonomía de un organismo independiente que tiene una sola explicación.

“Todos sabemos lo que pasó con la ñeñepolítica, ese tema lo tenemos nosotros puntualmente en investigación, pues yo supongo que debe ser por ese tema que están un poco inquietos porque no han podido tocar a los magistrados, no han podido llegar a decir ‘oiga manejemos este tema’ (…) y entonces el instrumento del gobierno nacional es el registrador para que pueda entorpecer como entorpeció la elección del presidente del CNE y tener un presidente de bolsillo, que ellos lo puedan manejar, que ellos puedan orientar”, dice Jorge Enrique Rozo.

De acuerdo con Rozo, la mayoría de los magistrados del CNE habían acordado pacíficamente elegirlo como presidente este año, en reemplazo de Hernán Penagos. Sin embargo, dicho pacto se rompió a principios de marzo cuando, según él, el registrador Vega comenzó a moverse para vetarlo.

Jorge Enrique Rozo: interviene el registrador, llama al doctor Virgilio Almanza y le dice ‘usted no puede votar por Jorge Rozo’

Juan David Laverde: ¿usted me está diciendo que el registrador llamó a un consejero a decirle que no podía votar por usted?

Jorge Enrique Rozo: claro, así fue

Juan David Laverde: ¿y usted qué pruebas tiene de eso?

Jorge Enrique Rozo: ahí están magistrados que pueden hablar de eso, el mismo doctor Almanza al otro día de que sucedió esos hechos fuimos a desayunar por invitación de ellos y me manifestó que le daba mucha pena conmigo, que él quería votar conmigo, pero pues que el registrador que era su amigo le había dicho que no podía votar.

Rozo fue más allá: reveló que el registrador Vega supuestamente llamó al ministro del Interior, Daniel Palacios, para que alineara a los dos magistrados del Centro Democrático con el fin de que no votaran por Rozo y que, además, hizo lo propio con el magistrado del partido liberal César Abreu.

Ustedes saben que el gobierno nacional controla la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, todo. Lo único que hoy no tiene es el consejo electoral Magistrado Rozo

De esta manera Rozo quedó bloqueado porque necesitaba seis votos y solo obtuvo cinco. Según Rozo, así fue esa llamada de Vega a Palacios: “entonces él ahí delante de algunos funcionarios, incluso magistrados, pues hizo una llamada al ministro y como él alardea de poder entonces puso en altavoz el teléfono y hablaron con el ministro. Entonces se pusieron de acuerdo (...) Daniel Palacios llamó a los del Centro Democrático y les dijo que de quién era el doctor Abreu, entonces le dijeron ‘él es de la cuerda del doctor Chacón, representante a la Cámara’, entonces dijo: ‘dígale al doctor Chacón que me llame’, buscaron al doctor Chacón, casi no lo encuentran (…) después llamó el ministro y dijo ‘ya cuadrado todo, no se preocupen, ya está listo’”.

Varios magistrados del CNE consultados por Noticias Caracol confirmaron la versión del magistrado Rozo, pues públicamente la ventiló el magistrado Almanza y otros funcionarios ratificaron que presenciaron la llamada de Vega al ministro Palacios.

Es más, aunque no quisieron hablar en cámara, esos magistrados señalaron que hubo varias reuniones con el registrador sobre el asunto y que en una de ellas Vega les dijo que ni él ni el gobierno querían a Rozo como presidente del tribunal electoral.

“Es el favor del registrador que hoy es más gobiernista que el gobierno, y el doctor Palacios pues obviamente haciendo su tarea de ministro para manejar todos los hilos, pues le convenía que yo no fuera el presidente, porque yo no soy de los afectos del gobierno seguramente, yo actúo de manera independiente”, agregó Rozo.

El trasfondo de esa pelea, al parecer, es que Jorge Rozo es de Cambio Radical y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder natural de ese partido, fue muy duro contra el registrador Vega por el código electoral.

La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, se pronunció sobre estas denuncias: “Es absolutamente lamentable que cualquier tipo de intervención o de rumores de intervención terminen generando el efecto que ya hay en el CNE y es que no se ha podido elegir un nuevo presidente o presidenta (...) y sería una tristeza que por estar definiendo intereses políticos con miras a las próximas elecciones tengamos una autoridad electoral que quede debilitada, con falta de credibilidad, pero sobre todo rota por dentro”.

Añadió sobre lo dicho por Rozo: “es grave no que un magistrado lo señale, lo que es grave es que eso esté sucediendo y sea el Consejo Nacional Electoral sea sujeto de esas presiones, eso es lo grave, y lo que se deben poner son los temas sobre la mesa, creo que un acompañamiento de la opinión pública para que el CNE pueda resistir cualquier tipo de interferencia externa y que pueda mantener como autoridad electoral su independencia y neutralidad en las próximas elecciones”.

Noticias Caracol buscó a todos los salpicados por la denuncia del magistrado Rozo, pero nadie quiso hablar. El registrador negó que el magistrado Almanza fuera su ficha y que jamás llamó al ministro Palacios. En esencia, negó cualquier intervención en el CNE.

Lo mismo hizo el ministro Palacios, quien insistió en que no tiene injerencia en el tribunal electoral y que si el magistrado Rozo tiene una denuncia debería hacerla ante los organismos de control. Tampoco quisieron pronunciarse los magistrados Virgilio Almanza y Cesar Abreu, quien hoy oficia como presidente encargado de la corporación.

Al margen de la controversia, las denuncias de Rozo ponen la lupa sobre la autoridad electoral que debe vigilar las actuaciones del registrador Vega.

La semana pasada se volvió a votar por la presidencia en el CNE y la elección continúa bloqueada.