Gobierno niega intenciones de expropiación de tierras, tras alerta de ganaderos por nuevo decreto

La polémica la desató un proyecto de decreto que reglamenta un aparte del Plan de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro. Dicen los ganaderos que la nueva reglamentación podría convertirse en una expropiación exprés.



"Porque se trata de extinción administrativa del dominio para poder quitarle la tierra a aquel que la obtuvo de buena manera, mientras que a los narcotraficantes y a los delincuentes el Estado les hace un proceso de extinción de dominio, pero a través de un juez. Es decir, al criminal, con un juez, y al que tiene la tierra en condiciones normales y es un buen ciudadano se la quitan a través de un funcionario administrativo", señaló José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.

Aunque el Gobierno aún no ha entregado el texto definitivo, niega que se tenga la intención de adelantar una expropiación exprés.



"No es un proceso exprés; segundo, no es expropiación. Es un procedimiento que ya ha existido y que lo que hacemos acá es mejorar las tecnologías y formas en que la agencia lo hace. Estamos diciéndoles: 'Si ustedes tienen tierras productivas, prodúzcanlas. Si quieren, les ayudamos y les damos crédito y financiación. Si no quieren producirlas, véndanosla voluntariamente y se las compramos'. Y si no, igual no podemos permitir que en Colombia siga habiendo tierras, tenemos que generar mecanismos para que se reactiven económicamente", explicó Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura.

Publicidad

Dice la ministra Mojica que por primera vez se van a delimitar las causales por las cuales se podría extinguir el dominio de un terreno para evitar que haya procedimientos subjetivos.

Terrenos potencialmente productivos que estén inactivos o aquellos que estén generando contaminación ambiental entrarían en la lista.