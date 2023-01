Gobierno ofrece $3.000 millones de recompensa por Jesús Santrich

La Interpol ha emitido circular roja en el mundo. Horas antes, el presidente Duque había dicho que denunciaría a cualquier país que lo protegiera.

El presidente de Colombia, Iván Duque, advirtió este jueves que "denunciará internacionalmente" a cualquier país que eventualmente esté protegiendo al exlíder de las FARC Jesús Santrich y que no haga efectiva la circular roja de Interpol para su captura.

"Ningún país puede darle protección. Y si hay alguno que le esté dando protección, lo vamos a denunciar internacionalmente. Pero no podemos dejar que se burle de los colombianos”, aseguró Duque en una entrevista con la Emisora del Atlántico, en la caribeña ciudad de Barranquilla.

Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, no se presentó el martes de esta semana a una indagatoria de la Corte Suprema de Justicia en un proceso por narcotráfico, por lo que el alto tribunal ordenó su captura y pidió a la Interpol emitir una circular roja para su detención.

Jesús Santrich buscaría llegar a Cuba, dice exdirector del Sebín

La Corte Suprema investiga si Santrich participó en la conspiración para enviar cerca de 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos entre junio de 2017 y abril de 2018, es decir después de la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016, por lo cual es pedido en extradición por ese país.

Por ello, Duque consideró que la captura del exlíder guerrillero "tiene que ser un objetivo de país y de todas las instituciones" porque apuntó que "los que se quieren burlar de las instituciones deben recibir el castigo más severo”.

Horas después de este pronunciamiento, la Policía Nacional publicó un cartel en el que se ofrecen hasta $3.000 millones de recompensa por quien dé información sobre su paradero.



🔴 @INTERPOL_HQ, acaba de expedir Notificación Roja en 194 países para localizar y detener con miras de extradición a Colombia, a 'Jesús Santrich'. Toda nuestra capacidad operacional y de coordinación interagencial para lograr este propósito. pic.twitter.com/VawvTHhLhd — General Oscar Atehortua D (@DirectorPolicia) July 11, 2019