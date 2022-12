Gobierno pide a FARC respetar acuerdo de confidencialidad de La Habana

El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, le respondió este miércoles a las FARC, luego de que alias 'Timochenko' ordenara revelar lo que se está negociando.

“Para el Gobierno la supuesta revelación no constituye ni puede constituir una amenaza. Ni una sola de las intervenciones del Gobierno en La Habana se ha salido de los más estrictos lineamientos del estado de derecho, ni de la preservación del estado democrático”, aseguró De la Calle, destacando que no aceptarán intimidaciones de ninguna naturaleza.

De igual forma, calificó de incomprensible la reacción de la guerrilla frente al d iscurso del presidente Juan Manuel Santos en la ONU y reiteró que, pese a ello, el Gobierno volverá a la mesa de negociación el 3 de octubre.

De la Calle enfatizó en que "cualquier acuerdo al que se llegue tiene que ser votado por todos y cada uno de los colombianos en la intimidad de su conciencia", por medio del mecanismo de refrendación que se convenga bilateralmente.

Según él, lo que realmente molesta a las FARC es que el Gobierno sigue fiel a la agenda de conversaciones. Esta, advirtió, "no se desviará en ningún momento", porque es la clave y columna vertebral de lo que se está dialogando.



El Gobierno espera continuar las conversaciones en medio de “un clima de buena fe, eficacia, seriedad y celeridad, como esperan los colombianos”, puntualizó.