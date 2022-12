Gobierno pide que rechazo a la FARC sea en las urnas

Analistas creen que abucheos e intentos de agresión a Rodrigo Londoño en los últimos días abren un boquete en el proceso de reincorporación política.

El excomandante y hoy cabeza de lista al Senado, Iván Márquez, atribuyó estos ataques al Centro Democrático.

“Rechazamos y repudiamos la incitación a la violencia contra FARC, promovida el día de ayer por un senador uribista en un evento público en Florencia, Caquetá. La escena es delirante y desalentadora: el senador Ernesto Macías, micrófono en mano, con el telón de fondo de la mesa presidida por el senador Álvaro Uribe y el candidato presidencial Iván Duque incitó a la masa a atacar y sabotear con mayor fuerza a la utilizada en Armenia el trabajo político de FARC y su rosa roja en Caquetá”, indicó Márquez.

“Tampoco puedo aceptarle a un criminal que diga que yo soy el que está incitando a la violencia, cuando es el pueblo colombiano el que está indignado por la impunidad que les dieron a estos criminales", señaló el congresista.

Por su parte el expresidente hizo esta reflexión: “Dicen tantas cosas…imagínese si yo hubiera permitido un candidato paramilitar y que la ciudadanía saliera brava... ¿a quién le echarían la culpa?”

Las reacciones ciudadanas no solo preocupan a la FARC, sino también al Gobierno, que pide que el rechazo sea únicamente en las urnas.

"El hecho es que hay una libertad para expresarse tanto de quienes hace política como de quienes están en contra de esas personas y ciertamente no van a votar por ellos", indicó Rafael Pardo, ministro del posconflicto.

Colombia ya tiene precedentes en materia de reincorporación política: el M-19 y la Corriente de Renovación Socialista, pero contra ellos estos hechos no llegaron a presentarse.

Según los expertos, las manifestaciones de violencia serían un intento de "toma de justicia a mano propia", teniendo en cuenta que se les está permitiendo a los excabecillas participar en política sin antes pasar por la justicia.

