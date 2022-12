Gobierno ratifica que dos aviones venezolanos violaron espacio aéreo colombiano

Venezuela sí violó el espacio aéreo colombiano, ratificó este lunes la Cancillería tras verificar información de un radar ubicado en Riohacha, en La Guajira.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expidió el siguiente comunicado:

Comunicado de prensa pic.twitter.com/hVSUbcyQUu — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 14, 2015

En las últimas horas, Venezuela tildó de invención de Colombia la supuesta violación de su espacio aéreo y el presidente Nicolás Maduro pidió que se denuncie el hecho como un intento de "abortar" la gestión de la UNASUR y la CELAC en aras de un diálogo presidencial bilateral.

"No existe evidencia alguna de supuesta violación del espacio aéreo del vecino país, más allá de una invención para frustrar reunión presidencial", escribió la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, en la red social Twitter.

Asimismo, a través de esa red social, el presidente Juan Manuel Santos ordenó que su Gobierno presente este lunes una protesta formal a Venezuela por la supuesta incursión de aparatos militares venezolanos en su territorio del extremo norte fronterizo.

"He ordenado a Cancillería y Mindefensa presentar mañana mismo protesta formal a Venezuela por violación de nuestro espacio aéreo", escribió Santos en Twitter.

El gobernante colombiano impartió la orden luego de que el Ministerio de Defensa de su país denunciara que dos aeronaves militares venezolanas entraron el sábado en el departamento de La Guajira, y lo hicieron en dos ocasiones.

La jefa de la diplomacia venezolana añadió a su vez que su país ve "con preocupación la sistemática tendencia del Gobierno colombiano para inventar incidentes que no existen a fin de afectar relaciones".

Por lo mismo, añadió, Maduro la ha instruido a "denunciar el intento del Gobierno de Colombia para abortar gestión UNASUR-CELAC en diálogo presidencial".

Pese a ello, el gobernante venezolano, prosiguió Rodríguez en un mensaje adicional, "ratifica (su) propuesta de reunión inmediata (entre él y Santos) para encarar grave éxodo humanitario desde Colombia y delitos transfronterizos".

La denuncia de Colombia y la respuesta de Venezuela se produce en momentos en que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) gestionan un encuentro directo entre Maduro y Santos para intentar zanjar la crisis que comenzó el pasado 19 de agoto.

Ese día, el presidente de Venezuela ordenó cerrar la frontera que comparte el estado de Táchira (oeste) con el departamento colombiano de Norte de Santander como una medida para combatir el contrabando y a supuestos paramilitares y contrabandistas.

Posteriormente, Maduro amplió el cierre, con idéntico fin, a un nuevo tramo de la frontera, esta vez entre el estado venezolano Zulia (noroeste) y La Guajira colombiana, y ha adelantado que otros tramos adicionales serán asimismo bloqueados.

Maduro ha dicho que solamente reabrirá los pasos cuando ambos países acuerden un régimen fronterizo que ponga fin allí al crimen organizado y otras actividades delictivas.