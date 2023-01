Gobierno rechazó las críticas de Iván Márquez frente al acuerdo de paz

Aseguró que es falso que la administración de Iván Duque haya modificado lo pactado en Cuba o cambiado la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Así habló el alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, quien señaló que "las apreciaciones de Iván Márquez en un video que se hizo público no corresponden con los hechos, no aportan a la construcción de paz".

El exjefe guerrillero aseguró en un mensaje divulgado en redes sociales, que el Gobierno colombiano incumple el acuerdo firmado en noviembre de 2016 y que los avances en la implementación son "desalentadores", al tiempo que manifestó que hay "inseguridad jurídica" para los excombatientes.

El paradero de Márquez, que fue el jefe del equipo negociador de las FARC en los diálogos de paz de La Habana, se desconoce desde mediados de julio pasado cuando decidió no asumir un escaño como senador por el partido político FARC y se juntó a otros exguerrilleros en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en el departamento de Caquetá.

"Incurrimos en errores como el de pactar la dejación de armas": reaparece Iván Márquez El consejero Archila insistió en que las afirmaciones de Márquez "se apartan de la realidad de 13.043 excombatientes que han honrado su palabra y contradicen las verificaciones que las instancias independientes han certificado públicamente".

El funcionario explicó que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas ha resaltado "la tranquilidad" que el presidente colombiano, Iván Duque, ha trasmitido a los excombatientes, lo mismo que a las naciones comprometidas en apoyar la implementación.

Detalló que en esa dirección, el año pasado fueron aprobados 20 proyectos productivos por valor de 14.998 millones de pesos (unos 4,7 millones de dólares) que beneficiaron 1.311 antiguos integrantes de las FARC.

Además "agilizamos los procesos de reincorporación y atención a excombatientes, a través de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Hay en el registro 13.031 excombatientes que reciben atención del Gobierno".

Asimismo, Archila aseguró que nueve de cada diez excombatientes reciben un auxilio mensual para su sustento; 10.000 están en régimen pensional y el 98% está inscrito a salud.

Al referirse a la muerte de 85 exguerrilleros, destacó que "la gran mayoría de ellos, lamentablemente, habría vuelto a actividades ilícitas" tras la firma de la paz.

En ese apartado el Consejero dijo que el informe de las autoridades indica que ya hay avances significativos en la investigación de 48 casos, 3 sentencias y 27 detenidos por estos casos.

Por otro lado, Archila aseguró que es falso que el Gobierno Duque haya modificado lo acordado en Cuba o cambiado la Justicia Especial para la Paz (JEP), de la que dijo "el Gobierno respeta su "autonomía" e "independencia".

La JEP es la instancia diseñada en el acuerdo de paz para juzgar los crímenes del conflicto armado colombiano y fue acordado en las negociaciones de La Habana.