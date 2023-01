Gobierno retiró a equipo negociador de la mesa con el ELN

Sin embargo, para el comisionado Miguel Ceballos, esto no implica que estén cerrados los diálogos de paz con el grupo guerrillero.

A través de una resolución, el gobierno de Iván Duque le retiró los poderes plenipotenciarios al equipo negociador conformado por Gustavo Bell, José Noe Ríos, Fredy Padilla de León, Luz del Socorro Ramírez, Carlos Alfonso Rojas, Roy Barreras y otros miembros designados por el expresidente Juan Manuel Santos.

Con esta medida, la mesa de negociación con el ELN, que se encuentra actualmente suspendida, se queda sin representación gubernamental.

No obstante, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, aseguró que se trata de un mero trámite administrativo que no cierra las puertas a las negociaciones con el grupo guerrillero. También, reiteró el llamado al ELN para que cumpla las condiciones dadas por el gobierno, no más secuestros ni atentados contra la población civil e infraestructura, para reanudar las negociaciones.

En la misma resolución, el presidente también retiró a los miembros de las fuerzas militares que hacían parte del comité técnico para el diseño del cese al fuego entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional.

Las reacciones no se hicieron esperar tras la polémica acción. El senador Roy Barreras expresó su sorpresa a través de Twitter: “el señor presidente nos ha relevado de la función de delegados negociadores plenipotenciarios en la mesa de diálogo con ELN. Ahora soy exnegociador de paz. ¿A quién le hacemos empalme?”.