Gobierno y candidatos le responden a De la Calle por cuestionamientos sobre acuerdos de paz

“Se están tirando el proceso”, dijo este domingo el exjefe negociador. Ministro del Interior se mostró en desacuerdo con planteamientos del candidato liberal.

Son varios los cuestionamientos de Humberto de la Calle sobre el futuro de la paz con las FARC.

"Se están tirando la paz. Así, en castellano. Sin hipocresía. Se están tirando la paz”, dijo.

“Se están tirando la paz”: De la Calle reacciona ante señalamientos a... Uno de los puntos que cuestionó De la Calle fue la solicitud de extradición de Jesús Santrich, frente a lo cual aseguró que ese proceso debería ser de conocimiento de la justicia en Colombia para garantizar la verdad y reparación a las víctimas. Planteamiento que generó rechazo del Gobierno y de los candidatos presidenciales.

“El Gobierno tiene el mayor respeto por el doctor Humberto de la Calle, pero su propuesta nos parece extemporánea. En primer lugar, porque según el acuerdo de paz no se puede extraditar a excombatientes de las FARC por delitos asociados a rebelión. En segundo lugar, en la reforma constitucional que se tramitó en acto legislativo se estableció que, si los excombatientes de las FARC llegan a cometer delitos con posterioridad a la firma del acuerdo de paz, estos serían de competencia de la justicia ordinaria con todos sus instrumentos, incluida la extradición", explicó el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

“Los que están haciendo trizas los acuerdos son los que siguen en el narcotráfico”, respondió Iván Duque.

“Sorprende mucho porque el doctor De la calle bien debería saber que las reglas son clarísimas; quienes se beneficiaron del acuerdo y sigan delinquiendo como cualquier colombiano deben responder ante la justicia nacional y también la extrajera. El proceso de paz no pasa por dejar a quienes están en esa situación, en la más absoluta impunidad”, indicó Germán Vargas Lleras.

Por su parte, el candidato Gustavo Petro señaló que "a mí me parece que lo que primero falla de forma profunda es el aparato investigador de Colombia, la Fiscalía, y de ello es responsable el presidente Santos. El mismo que trata de hacer un acuerdo con las FARC, pone un fiscal que no es capaz de decirnos si es cierto o si no es cierto”.

El presidente Santos a través de su cuenta en Twitter salió al paso de la polémica.



Nadie dijo que la implementación de la paz iba a ser fácil. No vamos a permitir que nadie se la tire. En los momentos difíciles es cuando más hay que perseverar. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 30, 2018