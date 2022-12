Gobierno y FARC tienen entre marzo y julio para firmar acuerdo de paz: Congreso

"La paz se hace ahora o no se hará", advirtió el presidente del Senado, al revelar las conclusiones tras la reunión que sostuvieron el lunes con las FARC.

Barreras reconoció que "sí hay avances concretos en el proceso" entre ambas partes y resaltó la "voluntad de negociadores de avanzar".

Hay un "claro compromiso con la paz, hay avances concretos, en palabras de los negociadores, que nunca se habían alcanzado", dijo.

Sin embargo, afirmó "que no basta la buena voluntad de las partes", porque deben tenerse en cuenta "las realidades electorales", ya que el "Congreso y Gobierno han demostrado voluntad de paz pero tenemos fecha de vencimiento en 2014".

Por ello, agregó, el "Congreso no legislará sobre ningún tema de fondo mientras no esté firmado el acuerdo que dé fin al conflicto armado interno", para lo que, afirmó, "Gobierno y FARC tienen entre marzo y julio para firmar acuerdo de paz".

"Los acuerdos que se logren en Cuba deben ser reafirmados por el Congreso de Colombia a través de una reforma estatutaria que tiene que ser presentada a más tardar en agosto de 2013", indicó.

"El año 2013 debe ser el año de la paz. O la paz se hace ahora o no se hará por las inevitables circunstancias de tiempo antes mencionadas", indicó el presidente del Senado.

Bogotá