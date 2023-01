El hombre, que al parecer estaba ebrio, atacó brutalmente a la mujer en Puerto Wilches. Aún no se ha interpuesto una denuncia en su contra.

Aunque su estado de salud es estable, la víctima no se ha pronunciado.

Entretanto, en Puerto Wilches, pobladores y el alcalde salieron a protestar por estos casos de violencia intrafamiliar. Su consigna es #NiUnaMás.

