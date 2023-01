Golpes y arañazos: alcalde de Sogamoso y su esposa se acusan mutuamente de lesiones

Sandro Condia denuncia que su compañera lo atacó tras hacerle un reclamo. Por su parte, Esperanza Pérez dice que fue ella la agredida.

Según el burgomaestre, su pareja lo arañó porque le llamó la atención por estar en estado de alicoramiento.

Pero la mujer tiene una versión diferente. "Empezó a golpearme y fue cuando me hizo caer al piso y me seguía golpeando. Después de poderme levantar, porque ahí fue donde me lesioné el pie derecho, intenté dirigirme hacia la habitación a tratar de cerrar la puerta. Sin embargo, él la forcejeo para seguir para seguir golpeándome, la abrió y otra vez me hizo caer", asegura Pérez.

Noticias Caracol intentó ubicar al alcalde, pero sus funcionarios manifestaron que no se encontraba pues cuenta con una incapacidad de ocho días.

Sin embargo, este medio conoció la denuncia de violencia intrafamiliar que instauró el mandatario y esto fue lo que argumentó: "Esperanza llegó en estado de alicoramiento con el niño; el niño me vio y salió corriendo a buscarme entonces yo lo alcé. Luego se lanzó con furia a arrancarme el niño de mis brazos y se me lanzó a la cara y me aruñó (sic) el rostro, me cogió los brazos y también me laceró los brazos".

La Comisaría Primera de Familia solicitó al comandante de Policía del municipio brindar medida de protección, temporal y especial al alcalde, hecho que fue rechazado por la Casa de la Mujer en Tunja.

“Es muy curioso que la respuesta de la comisaría hubiera sido tan rápida, pero eso tiene que ver con que él es el jefe inmediato de la comisaría, por lo cual me parece que se ha debido manejar con un poco más de cuidado y de pronto declararse impedido. Es más, el alcalde no debió poner ahí la denuncia", explicó Astrid Castellanos, directora de la Casa de la Mujer.

"Me siento desprotegida o sea no tengo realmente a quién acudir, yo sé que va a estar todo manipulado porque obviamente él es el que está manejando, él es el que manda", señala Esperanza.

Mientras el alcalde cumple los días de incapacidad dados por Medicina Legal, la gestora social continúa con su agenda a pesar de las lesiones que aún tiene en su cuerpo.