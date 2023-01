Google y Facebook, invitados por Corte Constitucional para debatir sobre derechos en redes

Ambas compañías fueron convocadas por Gloria Stella Ortiz, nueva presidenta del tribunal, para discutir acerca de este tema que provoca múltiples tutelas.

“Quienes se sienten afectados pueden decir a mí me desconocen mi buen nombre, mi derecho a la intimidad, me desconocen incluso mi derecho a la dignidad, me están tratando de manera inadecuada. Frente a esa tensión todos esos derechos están constitucionalmente protegidos”, aseguró Ortiz.

A la audiencia pública se invitará a Google y Facebook.

“Si el que administra la plataforma es el que pudiese decir ‘usted no diga eso porque puede ofender’, puede producir una concentración de poder tremendamente peligrosa y eso pues va sucediendo”, añadió la presidenta de la Corte Constitucional.

De otro lado, también llamó a audiencia pública para tratar el álgido tema de la prohibición del uso del glifosato por aspersión aérea. Gobierno, ambientalistas y comunidad fueron convocados.

