Gracias a Carlos Vives, el río Guatapurí ya no será ‘La tierra del olvido’

Aguas que inspiraron a los más grandes juglares vallenatos colombianos son amenazadas por la contaminación. Autoridades ambientales tomaron cartas en el asunto.

La denuncia por el deterioro ambiental del paradisiaco afluente fue divulgada y viralizada en redes por el cantante samario.



Cuando uno llega a un lugar a disfrutarlo pero primero tiene que recoger kilos de basura hay algo que esta mal! Y cuando la mayoría son botellas de alcohol hay algo que esta muyyyy mal!! Que hacemos? @AlcaldiaVpar @TutoUhiaAlcalde @FESVALLENATO @FrancoOvalle @gobcesar #Valledupar pic.twitter.com/eemCUgxIqA — Carlos Vives (@carlosvives) January 30, 2018



La queja no cayó en oídos sordos y afortunadamente hubo reacción por parte de las entidades.

“Vamos a hacer no solo un trabajo estético, sino un trabajo de reorganización y de limpieza profunda del río”, dijo el secretario de Gobierno de Valledupar, Gonzalo Arzuza.

Las medidas, sin embargo, preocupan a cerca de 179 comerciantes asociados que derivan su sustento diario de las ventas a orillas del Guatapurí.

“No tenemos más remedio que darle poder a la abogada para que nos represente para poder demandar a la Alcaldía por daños económicos”, declaró Abraham Hormaza, vocero de los vendedores.

El director de Corpocesar también se refirió a la situación del caudal, donde se extraen toneladas de basura a diario.

“Este es el único rio no contaminado que pasa por una cabecera urbana en Colombia. Lo que estamos haciendo, es uniéndonos institucionalmente para conservarlo”, dijo Kaleb Villalobos.

Durante 10 días, una extensión de 1,5 kilómetros correspondientes al Balneario Hurtado estará cerrado. La administración municipal pidió paciencia y precaución a los turistas durante el lapso.