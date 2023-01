Gracias a paneles solares, llega la electricidad a cientos de familias en Vichada

Los habitantes de zona rural del municipio de Puerto Carreño nunca habían contado con este servicio.

Cientos de familias en Vichada disfrutan, por primera vez, de la electricidad en sus hogares, gracias a la implementación de paneles solares que cambiaron sus vidas.

“Muy bueno, yo me levanto a las 2 de la mañana a pelar maíz, a matar el marrano y ahí tengo la luz como de día, muy buena ha sido una bendición", cuenta Jesús María Cerón, uno de los beneficiados.

Debido a las altas temperaturas que se manejan en esta región, conservar los productos no era tarea fácil, pero eso quedó en el pasado.

"Me tocaba ir al pueblo a comprar hielo y traer, pero si no tenía venta entonces se perdía lo frío, entonces ahora no, porque tengo la energía. Ya no estoy pensando que me toca comprar hielo, ya la tengo permanente", relata Próspero Ramírez Figueroa, habitante de Puerto Carreño.

Gracias a la implementación de estos paneles solares, son alrededor de 650 familias que hoy cuentan con luz las 24 horas del día en el Vichada.

“Esto es una inversión del Gobierno Nacional de 12 mil millones de pesos que beneficiará a familias de más de 18 veredas acá en el Vichada”, explica María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía.

La ministra de Minas y Energía, además de hacer la entrega oficial de los paneles solares, visitó el proyecto de ‘Refoenergy Bita’, que busca generar energía eléctrica para Puerto Carreño y así no depender más de la interconexión con Venezuela.

“Básicamente lo que estamos construyendo es una central de generación en dos etapas, una central de generación en biomasa y una central de generación en diesel", señala Juan Pablo Heleno, ingeniero de Refoenergy Bita.

"Muy importante el tema de la biomasa, que deberá llegar para el 2021, porque es energía sostenible porque es energía limpia", añade la María Fernanda Suárez.

En Colombia hay cerca de 500 mil familias que no cuentan con energía eléctrica, la ministra aseguró que su meta para el año 2022 es llevar energía con fondos públicos a 100 mil familias que no cuenten con el servicio.