GraciasPapaFrancisco: Colombia despide a su huésped más querido

El sumo pontífice celebró el ángelus, se acordó de la crisis en Venezuela y cerró su visita a Colombia con una misa donde pidió “ser esclavos de la paz”.

7:26 p.m.: El Pastor 1 despega con el santo padre abordo. Se estima que estará en Roma después del mediodía, hora local.



6:55 p.m. En medio de un colorido carnaval, el papa Francisco abordó su avión rumbo al Vaticano.



#GraciasPapaFrancisco Sus mensajes llegaron a cada uno de los colombianos. Aquí todo sobre su visita https://t.co/RRIC3Xx8GY pic.twitter.com/bwt7zTj01D — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 11, 2017

6:45 p.m. Rinden honores al papa Francisco en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. El presidente santos acompaña al santo padre en sus últimos pasos en Colombia.

Estas son las imágenes que deja la visita del papa Francisco en... 6:30 p.m. El papa Francisco llegó al aeropuerto Rafael Núñez. Desde allí emprenderá su regreso a Roma, en un vuelo a cargo de Avianca.

5:50 p.m. Termina la última misa del papa Francisco en Colombia.

“No nos quedemos en dar en el primer paso, sigamos caminando juntos cada día”, pide el pontífice después de agradecer a los colombianos. "ustedes me han hecho mucho bien", reconoció.



Emotivas palabras del sumo pontífice a los colombianos durante misa en Contecar, Cartagena #ElPapaEnColombia https://t.co/RRIC3Xx8GY pic.twitter.com/TDW8Z4CdMh — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 10, 2017

5:38 p.m. Monseñor Jorge Jiménez Carvajal, arzobispo de Cartagena, da un conmovedor mensaje de agradecimiento al papa Francisco antes de terminar la misa.



Al arzobispo de la ciudad se le entrecorta la voz al dirigirle mensaje de agradecimiento al sumo pontífice por su visita #ElPapaEnColombia pic.twitter.com/lZQNrtffOB — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 10, 2017

“Gracias por estar aquí, por quedarse con nosotros al caer la tarde, gracias por su visita, siempre lo recordaremos en nuestra oración y lo llevaremos en nuestro corazón, gracias por darnos esperanza”, dijo entre lágrimas.

5: 25 p.m. Asistentes a la misa del papa en Cartagena participan de la comunión.

5:20 p.m. Fieles en Cartagena rezan el padre nuestro junto al papa Francisco. Tras la oración, tiene lugar el saludo de la paz.

5:00 p.m. Con la invitación a "rezar juntos" y cumplir el lema de la visita, “dar el primer paso", el papa Francisco termina su homilía en Contecar.

“Él nos pide siempre dar un paso decidido y seguro hacia los hermanos, renunciando a la pretensión de ser perdonados sin perdonar, de ser amados sin amar. Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en esta dirección”, aseguró.

Vea completa su homilía:

“La exigencia es construir la paz”: contundente mensaje del papa en... 4:45 p.m. El sucesor de Pedro vuelve a citar a Gabriel García Márquez en su homilía:

“Este desastre cultural no se remedia ni con plomo ni con plata, sino con una educación para la paz, construida con amor sobre los escombros de un país enardecido donde nos levantamos temprano para seguirnos matándonos los unos a los otros. Una legítima revolución de paz que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante casi dos siglos hemos usado para destruirnos y que reivindique y enaltezca el predominio de la imaginación”.

4:40 p.m. Francisco inicia su homilía resaltando a Cartagena como la sede de los derechos humanos.

4:30 p.m. “Ojalá escuchen su voz”, fieles y coral interpretan salmo de la misa del papa Francisco en Cartagena.

Reviva este momento: “No endurezcáis el corazón”, el sentido Salmo 94 que se entonó en la misa del papa en Cartagena

4:25 p.m. Una orquesta coral diocesana, encargada de musicalizar la eucaristía del sumo pontífice en Cartagena, interpreta el 'Gloria'.

Así sonó el Gloria en ritmo caribeño durante la misa del papa en... 4:20 p.m. Vestido con una casulla verde, el papa Francisco da inicio a la misa en Cartagena.

4:00 p.m. Papamovil recorre Contecar camino al lugar donde oficiará la misa. Cientos de fieles saludan al papa.



En papamóvil, el sumo pontífice se movilizó hacia el altar para oficiar la última misa en nuestro país #ElPapaEnColombia pic.twitter.com/70tvitk4V6 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 10, 2017

3:53 p.m. Llega la comitiva al muelle de Contecar, donde más de doscientos mil personas esperan para celebrar la eucaristía.

3:40 p.m. Despega el helicóptero de la Fuerza Aérea hacia la virgen del muelle.

3:34 p.m. Le deseo lo mejor para la familia de ustedes, corto mensaje del papa a los asistentes

3:33 p.m. Francisco camina por la base aérea y saluda a fieles ubicados en graderías antes de abordar el helicóptero.

3:28 p.m. Comitiva para bendecir a la Virgen de la Bahía empieza su recorrido. A bordo de un helicóptero, el santo padre dará la bendición a la imagen.



Miles de fieles acompañan a Francisco en su último día de visita a nuestro país #ElPapaEnColombia https://t.co/RRIC3Xx8GY pic.twitter.com/rEwnlZ7j4Y — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 10, 2017

12:32 p.m. Termina la reunión con los jesuitas y sale a bordo del papamóvil, como siempre, saludando con agrado a los feligreses. Su próxima parada será el claustro de Santo Domingo.

12:15 p.m. El papa está reunido con la comunidad jesuita en la catedral de San Pedro. Se espera que tras la reunión, se dirija a descansar y a almorzar con platos y frutas típicos del caribe.

11:54 a.m. La iglesia de San Pedro recibe al vicario de Cristo, quien entrega una ofrenda floral a los restos de San Pedro Claver y ofrece una oración en silencio.

Papa Francisco pide respetar los derechos humanos en Venezuela |... 11:48 a.m. Posterior al ángelus, hizo una oración por Venezuela: "expreso mi cercanía a cada uno de los hijos de esa amada nación, también a los que han encontrado en Colombia un lugar de acogida. Desde esta ciudad, sede de los Derechos Humanos, hago un llamamiento para que se rechace todo tipo de violencia en la vida politica y se encuentre solución a la grave crisis que se está viviendo".

11:45 a.m. Inicia la oración del ángelus

11:44 a.m. En su reflexión, el santo padre dijo que todavía en Colombia y en el mundo, millones de personas son vendidas como esclavos o bien mendigan un poco de caridad, de ternura. Destacó que "María de Chiquinquirá y Pedro Claver nos enseñan a orar por los pobres y desamparadaos; por los que sufren la violencia".

11: 42 a.m. La caridad ayuda a comprender la verdad y la verdad reclama gestos de la caridad.

11:41 a.m. "Son los pobres, los humildes, los que presencian a Dios"

11:40 a.m. "Dios nos enseña a través del ejemplo de los humildes": Francisco

11:37 a.m. El papa toma la palabra y destaca su visita a doña Lorenza. Inicia a contar la historia del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá de Colombia.

11:33 a.m. Con satisfacción y sin contratiempos llega la comitiva a la plaza de San Pedro después de atravesar la Ciudad amurallada



Reviva la presentación del coro de la Escuela Naval en la iglesia de San Pedro Claver, en el centro histórico de Cartagena #ElPapaEnColombia pic.twitter.com/bIMFAXoIcU — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 10, 2017

11:25 a.m. La caravana pasa por la torre del reloj y los cartageneros reciben la bendición.

“Me metieron una piñada”: papa bromea tras golpe que se dio en... 11:20 a.m. En la iglesia San Pedro Claver se han presentado grupos musicales que deleitarán a Francisco. Frente a la catedral se calculan unas 2.000 personas esperando la llegada.

10:55 a.m. Francisco se reunió con doña Lorenza, la matrona del barrio San Francisco. Sale de la reunión con curaciones en la ceja. Se confirma que el accidente se presentó cuando el papamóvil iba en marcha y él se estrella contra el marco del vidrio.

Fue un accidente: momento exacto en que Francisco se golpea contra el... 10:46 a.m. De forma intempestiva detienen la caravana y él desciende del papamóvil. Las imágenes muestran un golpe en el pómulo izquierdo y rastros de sangre que cayeron sobre su vestimenta. Pese al accidente, continúa su recorrido a pie y bendice a los niños que encuentra en su camino.

Papa da ejemplo de fortaleza: pese a herida en el rostro, sigue de... 10:37 a.m. El santo padre se levanta para bendecir con agua la primera piedra de la obra Talitha Qum y de María Vive, destinadas a personas de bajos recursos.

10:27 a.m. Con el tema 'Levántante y cante' dan la bienvenida a Francisco, que ya llegó a la plaza del barrio San Francisco.

“¡Gracias papa Francisco!”: con cantos, Cartagena le da la bienvenida... 10:21 a.m. En límites del barrio Crespo y el barrio Canapote se hace el cambio de vehículo. Inicia el saludo desde el papamóvil.

10:15 a.m. El vehículo del papa Francisco demora su marcha, mientras el vicario de Cristo saluda a niños y les da su bendición. Inicia el traslado.

10:11 a.m. A ritmo de gaitas y tamboras, un grupo cultural local da la bienvenida. Francisco admira feliz con sonrisas y aplausos.



¡Memorable! Estos pequeños recibieron a Francisco en Cartagena y le obsequiaron el popular sombrero vueltiao #ElPapaEnColombia pic.twitter.com/fJrxIw8wc4 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 10, 2017

10:04 a.m. Monseñor Jorge Jiménez, arzobispo de Cartagena, recibe con un abrazo al papa. El alcalde (e) Sergio Londoño hace parte de la comitiva que protagoniza la bienvenida.

9:50 a.m. El Pastor 1 aterriza en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena.

8:42 a.m. Despega el vuelo del papa hacia Cartagena.



Despega el vuelo del sumo pontífice hacia Cartagena, ciudad donde realizará su última visita en el país #ElPapaEnColombia pic.twitter.com/SLCWJ3uKuQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 10, 2017

8:10 a.m. El papa sube las escaleras del avión de Avianca que lo llevará a Cartagena. Se despide dando la bendición antes de ingresar.

8:03 a.m. El obispo Fabio Suescún, responsable de la visita, recibe al papa en su descenso del papamóvil. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, también hace presencia en la base aérea para despedir al vicario de Cristo.

7:57 a.m. Ingresa a Catam la comitiva del vaticano. En minutos inicia el viaje de Francisco hacia Cartagena.

7:50 a.m. Impresionantes multitudes se agolpan en la Calle 26, cerca de la avenidad Ciudad de Cali, para despedir a Francisco. Pese a la cantidad de personas, el recorrido transcurre con normalidad.

7:33 a.m. La caravana toma la Calle 26, donde miles de feligreses intentan acercarse a la caravana, mientras otros despiden desde sus puestos a su Santidad.



¡Imperdible! Este es el momento en que su santidad sale de la Nunciatura y bendice a los periodistas de Noticias Caracol #ElPapaEnColombia pic.twitter.com/oGKa0Ifjur — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 10, 2017

7:27 a.m. El papa Francisco sale de la Nunciatura Apostólica y se detiene un momento para bendecir a quienes lo esperaron desde tempranas horas. Por supuesto, los niños son protagonistas.

Las personas en Bogotá se preparan desde temprano para despedir al sucesor de Pedro, quien hará su última visita en Cartagena. Francisco se despedirá de los feligreses a bordo del papamóvil desde la Nunciatura Apostólica hasta el aeropuerto El Dorado.

Para facilitar la despedida del papa, el Distrito tomó las siguientes determinaciones sobre las vías:

• La Avenida Calle 26 entre la Avenida Caracas y el Aeropuerto El Dorado estará cerrada para el tránsito de vehículos desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m.

• A las 6:00 a.m. y hasta las 9:00 a.m. dejará de operar TransMilenio por la Troncal de la Calle 26. A esa hora se cerrarán las estaciones, la CicloRuta, los puentes peatonales.

• La Ciclovía dominical estará habilitada únicamente en el costado sur de la Calle 26.

Se advierte que no se permitirá la salida o entrada al aeropuerto entre las 8:00 a.m. y las 9:00 a.m.