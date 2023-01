Grave crisis de hacinamiento en las celdas de la URI en Barranquilla

Hasta 40 personas han tenido que dormir en espacios destinados para solo 10 detenidos. Autoridades temen que la situación empeore a fin de año.

Por estos días, la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía de Barranquilla sufre de una grave crisis de hacinamiento.

Los capturados, quienes tiene detención preventiva, han pedido a las autoridades que solucionen el problema y los trasladen prontamente, hay caso que llevan más de un año privados de su libertad en estas condiciones.

"Aquí sobrevivimos, pero no vivimos como personas. Esto no es justo, mi problema es que por no tener documentación no me han podido llevar a una cárcel, pero no es justo estar en estas condiciones", comentó una de las víctimas de este hacinamiento.

Frente a la crisis, autoridades convocaron a una reunión de emergencia para solicitarle a los centros de reclusión recibir a algunos de los capturados.

"La cárcel distrital del Bosque se comprometió a recibir 20 personas que se encuentran con detención preventiva. Lo mismo que la cárcel el Buen Pastor 7 mujeres que se encuentran con medida de aseguramiento”, aseguró Claudia López, directora de la seccional Atlántico de la Fiscalía.