Grave daño ambiental por ruptura de oleoducto Caño Limón Coveñas tras posible atentado

Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, informó a través de un comunicado que desconocidos atentaron contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en zona rural del municipio de Toledo , Norte de Santander.



En el documento, Cenit señala que “ya se adelanta un plan de emergencia y contingencia debido a un atentado perpetrado por terceros a la infraestructura del oleoducto Caño Limón Coveñas. El Ejército Nacional ya se encuentra en la zona desarrollando las operaciones de aseguramiento del área para el ingreso del personal técnico que atenderá el evento”.



Sin embargo, el Ejército sostuvo que aún no se ha confirmado si se trataría de un atentado o no, porque también pudo ser una remoción en masa que provocó la ruptura del oleoducto Caño Limón Coveñas. No obstante, no se descarta que haya sido un ataque planeado.

Videos también muestran la magnitud de la contaminación, pues el petróleo no solo cayó en tierra sino a un río que se encuentra cerca de la zona.