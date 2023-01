Gremios de Magdalena y Cesar, preocupados por decreto que protege sitios sagrados de indígenas

Autoridades también pusieron reparo a la Línea Negra, que sanciona el saliente presidente Juan Manuel Santos para delimitar la Sierra Nevada Santa Marta.

Los cuatro pueblos indígenas que se verán amparados por el decreto -arhuaco, kogui, kankuamo y wiwa- y que habitan la sierra ven necesaria esta reglamentación para la preservación y desarrollo de esos ecosistemas.

Sin embargo, gremios como el bananero piden una revisión del decreto, pues según ellos puede afectar a muchos dueños de fincas o bienes raíces, pues consideran que hay muchas áreas de particulares que hoy podrían verse afectadas al ser incluidas como recintos sagrados.

“Simplemente hemos pedido que se aclaren las dudas que tenemos y que sea el próximo gobierno quien defina qué va a pasar con ese decreto”, dijo José Zúñiga, director de la Asociación Bananera del Magdalena.

“Hay un choque de trenes frente al tema de las competencias, frente a los entes territoriales, los alcaldes no fuimos consultados”, afirmó por su parte el burgomaestre de Valledupar, Augusto Ramírez.

“Nos generan muchas preocupaciones que se vayan a detener diferentes proyectos geoestratégicos importantes, proyectos de alto impacto para el territorio”, agregó.

El Gobierno, no obstante, dijo en días pasados que no se afectarían “los derechos adquiridos de terceros y de la propiedad privada”.

“El decreto solo permitirá a estas comunidades indígenas el derecho a la privacidad cultural para que puedan realizar sus rituales”, añadió el Ejecutivo a través del Ministerio del Interior.



