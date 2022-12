Grúa se llevó carro mal parqueado en Ibagué, con niño de 3 años en su interior

Autoridades dicen que no lo vieron por los vidrios polarizados y no se explican por qué los padres no aparecieron si el procedimiento duró 35 minutos.

En el video se ve cuando el pequeño de tres años ya está despierto afuera de la camioneta, que minutos antes había sido inmovilizada por estar mal parqueada en una calle de Ibagué.

“El procedimiento dura 30-35 minutos desde que hacen el llamado a la grúa y con la sirena por si está el dueño del vehículo para que lo mueva”, afirma el coronel Jorge Hernán Silva, secretario de Tránsito de Ibagué.

En estas fotos se observa la constancia que dejan las autoridades al hacer el procedimiento, pero según Tránsito, los agentes no se dieron cuenta que el menor dormía profundamente.

“No se dan cuenta porque hay un polarizado, que están verificando si es el autorizado, y segundo el niño al parecer estaba en la parte de atrás arropado y ellos no se dieron cuenta que había un menor”, añade Silva.

Las autoridades hicieron un llamado de atención a los padres de familia, por el peligro de dejar un niño dentro de un carro.

Los familiares del menor llegaron al parqueadero a donde fue llevado el carro y ahora tendrán que pagar una multa que supera los 350 mil pesos.