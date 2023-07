Grupo armado retuvo a gobernador (e) de Arauca por varios minutos

En la tarde de este lunes, 17 de julio de 2023, se conoció que Willinton Rodríguez, el gobernador encargado de Arauca , fue retenido por varios minutos en una carrera de dicho departamento. Se desconoce qué grupo criminal estuvo detrás de este hecho.

Según la Unidad Nacional de Protección, UNP, esta retención ilegal se registró cuando Willinton Rodríguez se desplazaba, en compañía de su esquema de seguridad por la vía que de Tame conduce a Arauca, capital del departamento. En un tramo de la carretera hombres armados lo detuvieron.

Conforme a lo reportado por la UNP, las personas que los interceptaron se llevaron armas de fuego y los celulares que pertenecían al esquema de seguridad del gobernador encargado de Arauca. Según reveló la entidad, el mandatario se encuentra fuera de peligro, al igual que su familia.

"Fuera de peligro gobernador de Arauca y su familia. Un grupo armado interceptó el esquema de protección del gobernador Willington Rodríguez Benavides y despojó las armas y celulares de sus 3 escoltas. El hecho ocurrió está tarde en Betoyes en la vía Tame-Arauca", aseguró la Unidad Nacional de Protección a través de su cuenta en Twitter.

Asimismo, la unidad apuntó que "el gobernador dispone de personas de protección de la Policía Nacional y la UNP".

"La acción delincuencial no superó los 10 minutos y el funcionario prosiguió su marcha", concluyó la Unidad de Nacional de Protección.

SECUESTRO EN EL CAUCA

El pasado 14 de julio de 2023, la municipalidad de Rosas , Cauca, confirmó el secuestro de Wilmer Andrés Campo Hoyos, hijo del alcalde José Roberto Campo Osorio. Al parecer, el joven fue raptado en una zona rural mientras iba para una finca.

Daniela María Chará, secretaria de Gobierno de Rosas, Cauca, habló de este hecho: "Ha causado una profunda conmoción y preocupación en toda nuestra comunidad".

Por su parte, José Roberto Campo Osorio, alcalde de Rosas, Cauca, se pronunció tras el secuestro de su hijo mayor: “Es un muchacho que tiene una hoja de vida transparente, destacado por su trabajo, no en un escritorio, siempre en el campo trabajando y luchando para salir adelante. Hago un llamado también muy respetuoso a los grupos que tienen a mi hijo, que me le respeten la vida, que me lo hagan regresar lo más pronto posible al seno de mi hogar”.