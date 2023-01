Grupo de Iván Márquez tendría venezolanos reclutados, analizan expertos en seguridad nacional

La forma como empuñan las armas y los uniformes que utilizan permiten otras lecturas. Estarían buscando cruzar otras fronteras.

El video en el que Iván Márquez lee un extenso comunicado dejaría ver que en este grupo hay venezolanos reclutados: “por su mala condición física, por su mala preparación militar, por su mala forma de uniformarse, como dirían los viejos soldados colombianos, de ‘atalajarse’. Su intención es la de proyectarle al mundo una guerrilla binacional”, señala Iván Díaz, experto en seguridad nacional.

Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa y Romaña anuncian que retoman las armas Otros conocedores aseguran que, según las imágenes, tendrían problemas logísticos. Una razón es que los uniformes no están unificados. Jhon Marulanda, otro experto, explica que Iván Márquez aparece con el color verde que usa la Guardia Nacional venezolana.

Parece que tienen buen armamento, aunque fusiles como el de ‘El Paisa’ se ve que no está en su mejor estado.

Los expertos señalan que todavía no hay un mando y control claro, lo que no significa que esta alianza criminal no sea una amenaza. “Rápidamente puede convertirse en un grupo con mucha gente, con muy buen armamento y además, como dicen Iván Márquez, se van a unir con el ELN; tienen la posibilidad de convertirse en un problema de seguridad nacional", señala Jhon Marulanda.

Néstor Rosanía, analista, considera que este grupo "no va a buscar una confrontación en términos directos con las Fuerzas Militares porque no tienen una capacidad militar, pero sí van a empezar a hacer nuevamente atentados dirigidos a las capitales".

El video habría sido grabado en las llanuras venezolanas hace algunos días.