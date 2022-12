Grupo de mujeres impone demanda para que se elimine IVA a toallas higiénicas

Impulsoras dicen que las colombianas aportan 100.000 millones de pesos al año con este gravamen.

Durante un encuentro entre mujeres de 18 países se tomó la determinación de entablar la demanda. Para Natalia Moreno, vocera del grupo Género y Justicia Económica, no hay “ninguna argumentación técnica de por qué quedó con una tarifa del 5% y no del 0%”.

Según Moreno, se viola el principio de igualdad. Además, asegura que rebaja de impuestos en la reforma tributaria a estos productos de higiene personal no se vio reflejada en su precio final.