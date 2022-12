Grupo de mujeres se camuflará en TransMilenio para atrapar a abusadores

La Policía Nacional anunció la creación de un grupo de elite que vigilará el sistemas de autobuses de Bogotá para evitar que se produzcan agresiones sexuales contra las mujeres, que se han saldado en lo que va de año con 121 personas detenidas.

Denominado "Grupo elite contra la violencia de género en el sistema de transporte masivo de la ciudad", el programa contará con 11 agentes, siete de ellos mujeres, que se infiltrarán, vestidos de paisano, en los autobuses del sistema Transmilenio de la capital colombiana.

"La estrategia es ubicarnos en los sitios donde se dé mayor conflictividad en base a las denuncias registradas e identificar un poco cómo debemos actuar ante los agresores", dijo a Efe la teniente Ana María Ríos Sino, que dirige esta fuerza especial.

Su objetivo principal es "lograr la apertura de diligencias judiciales de los agresores", así como identificar a los reincidentes de este tipo de delitos.

"Hemos recibido formación especial, que se basa en actuación policial judicial, e inteligencia", especificó la teniente, que precisó que aún no está definido cómo se repartirán las zonas de la ciudad, pues dependerá de dónde se sitúen los focos de conflicto.

Además, a fin de localizar al agresor y evitar su huida, este grupo de elite "portará avanzados sistemas de comunicación y nuevos dispositivos de descarga eléctrica", informó la Policía en un comunicado.

Las escasas fuerzas de este equipo, compuesto por once agentes para vigilar una ciudad de más de ocho millones de habitantes, podrían no obstante ser aumentadas próximamente, según la teniente, si se demuestran necesarios más apoyos.

Y es que según datos de la Policía Nacional, desde que comenzara el año 121 personas han sido capturadas dentro del sistema de transporte por tocamientos a mujeres, en algunos casos reincidentes, debido a las escasas medidas legales que pueden emplearse en su contra por estos delitos.

El elevado número de casos encendió las alarmas de la sociedad y abrió el debate sobre la educación ciudadana y los ataques contra la mujer en el país, que en muchas ocasiones cuentan con el silencio del resto de viajeros, como denuncian las víctimas.

Los numerosos autobuses de Bogotá se encuentran masificados en las horas punta de la mañana y la tarde, cuando miles de personas regresan desde sus lugares de trabajo, lo que facilita los tocamientos sin que las víctimas puedan moverse.

Para concienciar a la población, en los últimos meses se han multiplicado las campañas de comunicación, e incluso en febrero se instauraron los llamados "autobuses rosas", solo para mujeres que se situaban en la parte trasera de este transporte.

Además de este grupo especial, se pondrá a disposición de la ciudadanía un número telefónico y aplicaciones de redes sociales, para que se pueda denunciar vía telefónica, o enviar fotos y vídeos del agresor.