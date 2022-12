Grupo de taxistas denuncia que conductores de Uber manipulan tarifas y distancias para cobrar más

Afirman que algunos audios dejarían entrever que usan una aplicación paralela para engañar al usuario. ¿Qué responde la empresa?

La denuncia la hizo un grupo de taxistas que afirma que algunos audios de supuestos conductores de Uber X dejan en evidencia que están cobrando más a los usuarios de esa plataforma mediante una aplicación paralela que permite modificar los recorridos y el valor final del servicio.

“Por decir algo, en un recorrido un servicio de 10 o 15 mil pesos entonces ellos le colocan 3 o 4 kilómetros mas y así aumentan la tarifa”, dice uno de los denunciantes.

“Tomé un Uber y me salió el valor por 16 mil pesos pero cuando llego al destino el costo era otro”, dice.

Camilo reclamó y la plataforma respondió dándole la razón y se comprometió a devolverle el cobro de más en la próxima carrera.

Al consultarle a conductores de Uber aseguraron que, de ser cierto, afectaría a los que trabajan bien.

“Estamos es pendientes a que hagan las respectivas verificaciones y Uber me imagino que está pendiente de eso”, dijo uno de ellos.

“Están utilizando paginas suplantadoras o phishing (…) y la gente no se da cuenta de eso”, dice Germán Niño, ingeniero de sistemas de la U. Manuela Beltrán.

Para otros taxistas, la denuncia también podría afectar a su propio gremio.

“También pueden algunos taxistas tener una aplicación paralela y le van a cobrar más al usuario”, señala Hugo Ospina, líder de un grupo de taxistas.

Uber se pronunció y explicó en un pequeño comunicado:

“La aplicación en mención no es una aplicación de Uber. En caso de que sea usada en alguno de los trayectos, invitamos a los usuarios a reportar al socio conductor a través de la plataforma para poder tomar medidas inmediatamente”.

Las autoridades investigan esta denuncia.

