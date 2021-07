Grupo Valorem, propietario de Caracol Televisión, inició vacunación de 24 mil empleados

El Grupo Valorem, propietario de Caracol Televisión, empezó con la vacunación contra el COVID-19 de 24.000 empleados que hacen parte de las compañías que lo integran. Están recibiendo la primera dosis de Sinovac.

Carlos Londoño, presidente de Valorem, confía en que se llegue a 29 departamentos del país con esta jornada que inició en la Clínica Shaio, con personal de Decameron, Refocosta, Cine Colombia y Caracol Televisión.

“Asimismo, los invitamos a continuar guardando las medidas de bioseguridad para proteger su vida y la de su familia”, instó el empresario Londoño.

Periodistas como Rubén Darío Bayona, que recibió su primera dosis de Sinovac por parte del Grupo Valorem, dijo que esto “es garantía de salud y haberlo hecho a través de la empresa para la cual trabajo, como es Caracol Televisión, creo que también es una muestra de que la empresa se preocupa por sus trabajadores y por su bienestar y soy de los que piensa que es mejor estar vacunado que terminar en una unidad de cuidado intensivo”.

Eliana Daza, gerente regional de Hoteles Decameron, recalcó que todo el personal será inmunizado.

“Queremos ser parte de este proceso de vacunación que es tan importante para la industria y para que todos estemos protegidos”, manifestó.

Por su parte, Laura Peraza, gerente de servicio al cliente de Cine Colombia, reconoció que estos “han sido unos meses donde hemos enfrentado una adversidad que creo que ninguno de nosotros se imaginó, pero creo que es un renacer y ahora miramos hacia adelante y tenemos toda la ilusión para continuar con nuestro lindo trabajo en las salas de cine, brindando emociones a nuestros clientes y de una manera mucho más segura”.

Verónica Cuéllar, profesional de salud de la Fundación Santo Domingo, señaló que con la iniciativa del Grupo Valorem “estamos seguros de que vamos a hacer una diferencia, vamos a ayudar al país porque es un plan complementario al plan nacional y la idea es ayudar a acelerar ese plan nacional de vacunación”.

No olvide que a pesar de recibir su esquema de vacunación no hay que bajar la guardia y se deben mantener los cuidados porque el virus no se ha ido.

