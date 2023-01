‘Guacho’ asesinó a una sobrina por simple sospecha de traición, revela agente encubierto

Relató que el disidente botó al río un Rolex de $65 millones, regalo de un narcotraficante mexicano, por temor a que tuviera un chip que permitiera ubicarlo.

El agente del CTI, ficha clave en el operativo que terminó con la vida de alias ‘Guacho’, dijo que se infiltró en las filas de la organización del disidente de las FARC para hacer justicia por el asesinato de tres de sus compañeros en julio pasado.

Según él, a Walter Arizala le gustaba la ropa de marca, el whisky fino y ordenaba muertes por simple sospecha de traición.

¿En calidad de qué logra infiltrarse en las filas de alias ‘Guacho’?

Tomamos la determinación con el fiscal del caso que adelanta la investigación para penetrar su estructura y hacernos pasar también como integrante de un grupo narcotraficante.

¿Hizo negocios con ‘Guacho’?

Estuvimos participando en reuniones donde se acordaban cómo eran los métodos para la fabricación de cocaína.

¿Cuál fue el papel de la DEA?

El chip se instala básicamente en un computador que esta persona utilizó, que solicitó a sus personas de confianza comprarlo, nosotros logramos tener acceso a él y se le instaló un chip para el rastreo.

¿En el momento del enfrentamiento él alcanza a tomar su fusil o los hombres que reaccionan son los que están al lado de él?

Los hombres que reaccionan simplemente evitan la confrontación directa, ya después se repliegan. ‘Guacho’ no tiene absolutamente de nada, porque la sorpresa y la efectividad del desarrollo de la maniobra fue contundente. ‘Pitufín’ intenta reaccionar, pero también es neutralizado. En el momento de la inspección técnica al cadáver se logró establecer que él tenía su pistola desasegurada y con un cartucho en recámara.

¿Qué asesinatos ordenó ‘Guacho’?

El de una sobrina menor de edad. Al parecer tenía algún contacto con algún militar colombiano, un policía colombiano, y simplemente por esa desconfianza directamente la asesina y le envía el cadáver a la casa de su mamá en Ecuador.

Él se cuidaba mucho de que lo fueran a interceptar, de los chips, ¿cuál es el cuento del rólex y de la cadena?

Tuvimos conocimiento en la investigación que en una ocasión un narcotraficante mexicano estuvo en una reunión en el sector de Mataje (Ecuador) y le llevó un presente, un reloj Rolex avaluado en 65 millones de pesos. ‘Guacho’ lo recibe. Mientras está en la reunión él se lo pone y lo luce, pero cuando se termina él lo bota al río y dice que no le importa cuánto haya costado, que de pronto eso tiene un chip.

