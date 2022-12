Guarda de tránsito fue agredido por motociclistas en el municipio de El Peñol

En un video aficionado quedó registrada una riña en plena vía pública entre un agente de tránsito y varios motociclistas en el municipio de El Peñol.

Uno de los involucrados en la pelea empujó y golpeó al agente de tránsito, quien reaccionó ante la agresión. Segundos después el agente sacó su arma para intimidar a los agresores y evitar que lo siguieran golpeando

Laura Cataño, una de las testigos, manifestó que “el del tránsito se arrimó a la moto y le arrebató las llaves a un joven. Al muchacho le dio rabia y se bajó de la moto y empujó al oficial. Así comenzó todo”.

El guarda de transito explicó que la riña se originó porque le pidió a los motociclistas continuar su recorrido y no obstaculizar el tráfico en la zona.

Rodolfo Alexander Duque, el guarda involucrado en el hecho, manifestó que "no hicieron caso a la orden. Yo fui a mirar hasta donde iba el flujo vehicular y cuando me devolví los encontré ahí y empecé a grabarlos con el celular para hacer los comparendos, y ahí fue donde se me vinieron encima y me agredieron, eran por ahí 10 personas".

El agente denunció que la golpiza le dejó una lesión maxilofacial. Por su parte, los motociclistas presentaron una denuncia en contra del funcionario quien supuestamente los amenazó con un arma de fuego.