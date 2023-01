Guardia indígena propone que mil de sus hombres, en vez del Esmad, cuiden marchas de este miércoles

Primera reunión exploratoria entre gobierno y comité nacional del paro terminó sin acuerdo. Líderes ratifican que se mantiene protesta de este 4 de diciembre.

Una de las discrepancias por las que no se llegó a un consenso es que el gobierno quiere llamarle “mesa de diálogo”, pero los promotores del paro nacional dicen que debe ser una mesa de negociación exclusiva -no la de la conversación nacional- y que, si es el caso, sean otros sectores los que asistan a este escenario.

También pidieron los líderes que el miércoles no esté presente el Esmad. No obstante, esa solicitud fue rechazada.

“En el momento que el presidente tomara esa decisión (no sacar al Esmad) prácticamente se cae el gobierno”, dijo Angelino Garzón, quien fue llamado por la Casa de Nariño para formar parte del comité mediador.



Le puede interesar:

Estos son los puntos en Bogotá desde donde inician marchas del 4 de diciembre En el centro de Bogotá defenderán con cadena humana los negocios ante nueva jornada de paro A senador uribista no le gustó que invitaran al comité del paro al Congreso