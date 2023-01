Guardia venezolano que desertó dijo que colectivos mataron a uno de sus compañeros

Entre lágrimas habló de su travesía por una trocha. Cerca de 150 uniformados llegaron a Colombia el fin de semana y juraron lealtad a Juan Guaidó.

“Mataron anoche a un compañero en la frontera, los colectivos”, narró el angustiado guardia vestido de civil, que llegó en la madrugada del lunes a Cúcuta y donde fue escoltado por policías colombianos.

Sobre estos grupos de civiles armados que se mueven por Venezuela, dijo que se trata de “un poco de presos que sacaron y los guardias no queremos eso”.

El sábado, otro uniformado venezolano que desertó, el sargento Jorge Luis González Romero, dijo que no era "fácil tomar esa decisión. Mis compañeros tienen miedo. Nosotros también tenemos miedo. Falta valentía. Hay que tener coraje. Dejamos nuestra familia. Nuestros hijos están en casa".

El oficial llegó a Brasil, en la localidad de Pacaraima, con un compañero del mismo rango, Jean Carlos César Parra.

Este coincidió al destacar que no hay una deserción en masa porque los militares temen ser perseguidos por las fuerzas leales al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Ambos están siendo tratados como refugiados en Brasil y se encuentran hospedados en un centro de abrigo de la denominada Operación Acogida, la iniciativa del Gobierno brasileño para atender a los venezolanos que huyen de la crisis económica, social y política que sufre su país.

"Ya no podemos aceptar más la dictadura de Nicolás Maduro. Nos cansamos de eso. Somos conscientes de la necesidad del pueblo de Venezuela y estamos dispuestos a ayudar a los compañeros que están del otro lado para que vengan aquí", apuntó González Romero.

Un tercer agente desertor llegó este domingo a territorio brasileño, Carlos Eduardo Zapata, quien dijo que "estaba cansado de ver" a su pueblo "sufrir" e hizo un llamado al resto de sus compañeros para que dejen de servir al Gobierno de Maduro.

González Romero subrayó además que no quieren apoyar lo que está ocurriendo en Venezuela, con "niños pasando hambre y enfermos" y "ancianos enfermos".

"Como venezolano me desespera. Soy patriota. Soy a favor de la ayuda humanitaria y quería que la ayuda hubiera entrado", añadió.

La ayuda humanitaria fue solicitada por el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, quien se proclamó en enero pasado presidente de ese país y fue reconocido por unas 50 naciones, entre ellas Brasil y Estados Unidos.

