Guardianes del Inpec entraron en cese de actividades

Los funcionarios de la cárcel Modelo de Barranquilla, que iniciaron el cese de actividades a partir de la medianoche, han dicho que no permitirán ningún tipo de movimientos en el penal, es decir, los internos no serán traslados a estrados judiciales ni a citas médicas y tampoco podrán recibir visitas por parte de los abogados.

"Hoy no recibiremos internos de ningún tipo porque no tenemos dónde meter un interno más", expresó Aníbal Milton, presidente del sindicato del Inpec en Barranquilla.

Los funcionarios aseguraron que realizarán un plantón a las afueras del centro penitenciario para solicitarle al Gobierno que le preste atención a sus peticiones.

En Bogotá, la guardia penitenciaria de La Picota también tiene restringido el acceso a la cárcel debido a que, según ellos, el Gobierno no ha cumplido con los requerimientos que han hecho por despedidas masivas de funcionarios y la salida del general Saúl Torres de la dirección del Inpec.