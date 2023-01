Guardias venezolanos agredieron a tripulantes de una embarcación colombiana en Vichada

Conductor denunció que fueron intimidados en su trayecto por el río Orinoco. Además, en Norte de Santander, investigan presunta violación del espacio aéreo.

En el caso de Vichada, “llegaron como bravos y por eso fue que me partieron el parabrisas. Llegaron agresivos apuntándole a la gente y a uno también”, cuenta Héctor Córdoba.

Tras este hecho la Armada colombiana desplazó unidades para realizar la verificación y poder informar al mando superior con el fin de tomar las acciones correspondientes.

Violación del espacio aéreo

De otro lado, con un video, campesinos en la vereda La China, Norte de Santander, aseguran que helicópteros de guerra venezolanos habrían ingresado a territorio colombiano. Dicen que vieron tres aeronaves en la zona el domingo y dos el lunes.

Fuerzas Militares se refieren a este hecho y aseguraron que sus radares no detectaron la presencia de las aeronaves, pero que registraron que pasaron muy cerca de la línea limítrofe.

Incertidumbre en Cúcuta

Aunque algunos habitantes se mostraron preocupados, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, entregó un mensaje de tranquilidad.

“Para combatir el contrabando entre ambos países las acciones en Venezuela o Colombia son bienvenidas. De otra parte, aquí no hay ningún ánimo de guerra belicista”, aseguró Villamizar.

Sin embargo, en el área limítrofe no se ha observado un aumento de tropas de la Guardia Nacional Bolivariana.

En La Guajira migrantes venezolanos cuestionaron al gobierno de Nicolás Maduro por el movimiento de tropas hacia la frontera con Colombia.

“No estamos de acuerdo con una intervención militar, ya que hay demasiados daños colaterales a la hora de la verdad”, dijo Jesús Marquina, ciudadano venezolano.

Colombianos, por su parte, pidieron al gobierno de Iván Duque no dejarse provocar.

“Hay es que parársele en la raya y sacarle toda la locura que tiene en la cabeza”, dijo Enrique Lubo.

La situación en la frontera de este departamento es de completa normalidad y aún no hay alarma entre la población de Paraguachón.

Normalidad en la frontera con Arauca

Al estado Apure de Venezuela, colindante con el departamento de Arauca, no han llegado nuevas tropas del vecino país. Sin embargo, muchos habitantes de la capital de araucana sienten preocupación.

“Siempre se ve por ahí muchas cosas, pero tropas pues no”, señaló Gerard Blasa.

