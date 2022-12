“Guerra de todos contra todos”: así es campaña del Centro Democrático con lista abierta al Senado

Lo dice José Obdulio Gaviria, quien busca reelegirse. Así es como 60 candidatos de ese partido compiten con su jefe natural, el expresidente Uribe.

Parece ser que no la tienen fácil. En las pasadas elecciones de Congreso, el Centro Democrático sacó 20 senadores mediante lista cerrada. Su cabeza visible, Álvaro Uribe, jalonó 2,045,564 votos.

En estas elecciones la cosa es distinta: cada aspirante por este partido debió salir a las calles a buscar sus propios votos, porque el partido decidió ir con lista abierta. La pregunta es, ¿cómo les ha ido?

“La lista abierta tiene esa característica, es una guerra de todos contra todos, es una lucha de fieras”, asegura José Obdulio Gaviria.

Otros coinciden en la necesidad de listas cerradas porque, afirman, los esfuerzos deben ser por las ideas no por las personas.

“Yo creo que Colombia necesita unas listas cerradas porque los esfuerzos deben ser por las ideas y no por las personas”, sostiene la congresista Paloma Valencia que también busca repetir curul.

Para el legislador Alfredo Rangel, que también aspira a quedarse en el poder Legislativo, luchar contra la politiquería tradicional no ha sido fácil. Pese a ello, estima que la colectividad le ha sacado ventaja del voto de opinión.

“Obviamente no tenemos redes políticas ni clientelas amarradas. Entonces hemos tenido una relativa facilidad para conectar con la opinión”, aseguró.

Otro candidato, Jaime Amín, ve la decisión de ir con lista abierta como un ejercicio positivo.

“Uribe no es eterno y yo creo que el hecho de abrir las listas, enhorabuena, sirvió para que se refresque dentro del partido liderazgos hacia futuro”, declaró.

Con el mecanismo, el Centro Democrático busca ampliar sus curules en el senado este domingo 11 de marzo.

Este domingo se elige a congresistas y se definen 2 candidatos presidenciales.

