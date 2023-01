Guerra en el Catatumbo va para largo: Iglesia católica

La Defensoría del Pueblo, mientras tanto, denuncia que el paro armado puede dejar esta zona del nororiente colombiano sin comida.

Monseñor Omar Sánchez Cubillos, obispo de Tibú, hizo un llamado urgente al Gobierno para intervenir integralmente el Catatumbo. Según el alto prelado, la guerra entre el EPL y el ELN va para largo y en medio están miles de campesinos.

"No será una confrontación de pocos días, esta va a ser una guerra que va a afectar muchísimo al territorio porque no solo es una guerra entre dos grupos armados, no es la confrontación de dos ejércitos sino de un grupo de familias; porque todos estos miembros de los grupos hacen parte de las familias del territorio. Por eso también hay duelo, preocupación y tensión", indicó el líder religioso.

Algo más delicado denuncia Carlos Alfonso Negret Mosquera, defensor del Pueblo.

"A la gente la tienen en este momento confinada en sus casas, el EPL les ha prohibido, el ELN les ha prohibido, a partir del lunes, que no salgan de sus casas, entonces en este momento hay un desabastecimiento de alimentos y esto está generando un problema en toda la zona del Catatumbo", indicó el funcionario.

El enfrentamiento entre el EPL y el ELN arrancó el 14 de marzo y amerita, según el defensor del Pueblo, ser evaluada en la mesa de negociaciones con el ELN para detenerla de inmediato.