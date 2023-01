Guerrilleros del ELN se hicieron pasar por miembros de las FARC para colarse en la JEP

Se trata de 11 personas capturadas por atentados ocurridos en Bogotá y pertenecientes a la estructura ‘Llamarada’, denunció la Fiscalía.

“Una célula urbana del ELN no puede entrar a la Jurisdicción Especial de Paz (…) quien no haya suscrito un acuerdo de paz, no se ha desmovilizado. Si no han entregado sus armas, siguen siendo rebeldes ante el Estado y no pueden gozar del sistema especial”, explicó el fiscal Néstor Humberto Martínez.

Entre tanto, Patricia Linares, presidenta de la JEP, detalló sobre el asunto que “hay unas personas que están reportadas en los listados de la oficina del Alto Comisionado”.

Por su parte, el comisionado Miguel Ceballos negó que existieran esos nombres en dichas listas.