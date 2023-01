Gustavo Malo pide a magistrados de la Corte Suprema de Justicia declararse impedidos para juzgarlo

El exmagistrado de esa corporación, que enfrenta un proceso por el cartel de la toga, señaló que se deben apartar porque no ofrecen garantías.

Gustavo Malo volvió a la Corte Suprema de Justicia, pero ahora en calidad de detenido para enfrentar el proceso que allí le adelantan. Frente a sus jueces dijo que no cree en ellos y fue más allá contra uno en específico, el magistrado Jorge Caldas. Pidió la recusación porque aseguró que conocía de una reunión donde se habló de su magistrado auxiliar, Camilo Ruiz, investigado también por el cartel de la toga.

“Exhorto en esta recusación al magistrado Caldas Vera para que diga la verdad de lo que le conté, y no puede ser para mí motivo de olvido que una vez le hice la narración de todo lo sucedido con Camilo Andrés Ruiz. El doctor Caldas me expresó su opinión, diciéndome que mi actuación demostraba mi transparencia y mi compromiso con la función que desempeñaba”, especificó Malo.

Por su parte, Antonio Luis González, defensa del exmagistrado, también recusó a los otros dos magistrados acusándolos de negarle unas pruebas: “¿cómo hizo el doctor Ramiro Marín para reunirse con sus tres compañeros y en hora y media sacar 12 páginas? Llama la atención qué tanta premura y carrera para violar el derecho a la defensa”.

A modo de clamor, el abogado les pidió a todos los magistrados “por amor a Dios, declárense impedidos por lo menos para demostrar que el doctor Malo necesita de jueces imparciales”.

La audiencia quedó aplazada para el 16 de julio, cuando los magistrados determinarán si se apartan o no del caso.

