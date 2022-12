Gustavo Malo se presentó ante Comisión de Acusaciones y habló del caso Musa Besaile

Explicó por qué despidió al magistrado auxiliar José Reyes y cuál ha sido su relación con el detenido expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte.

“Consideré que no era la persona apropiada para estar al frente de la magistratura auxiliar conociendo investigaciones tan delicadas como las que se adelantan en contra de miembros del Congreso”, dijo el togado sobre Reyes, quien adelantaba una investigación por parapolítica contra el senador Besaile, hoy prófugo de la justicia.

Agregó, además, que sobre el caso del legislador “jamás, ni por escrito ni verbalmente, me informó que el asunto estaba para abrir investigación formal”.

La Fiscalía solicitó a la Interpol una circular azul contra el senador Besaile, a quien ordenaron capturar la semana pasada y quien, según su defensa, está hospitalizado.

Fiscalía pide a la Interpol circular azul en contra del senador Musa... El magistrado Malo, que pidió una licencia ante la Corte Suprema de Justicia para responder por los escándalos de corrupción en los que se ha visto implicado, también se refirió a su supuesta relación con Ricaurte, actualmente en La Picota.

Según él, lo ha visto porque han coincidido “en algunas fiestas folclóricas de la región como el Festival Vallenato”.

